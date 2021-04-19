На Балаковской АЭС определили лучших специалистов Росэнергоатома

16 апреля на Балаковской АЭС завершился дивизиональный этап чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills – REASkills 2021. Церемония закрытия прошла в праздничном настроении не только участников и их экспертов, но и всех присутствующих. В формате телемоста прошла перекличка атомных городов — участников соревнований и танцевальная эстафета.

На балаковской площадке с 12 по 16 апреля соревновались 27 конкурсантов и 33 эксперта — специалисты восьми атомных станций концерна и дочерних организаций. Здесь шла напряженная борьба за лидерство в четырех из 20 профильных компетенций: «Дозиметрист/Радиационный контроль», «Эколог/Охрана окружающей среды», «Аналитический контроль/Лабораторный химический анализ» и «Охрана труда».

С успешным завершением первого этапа чемпионата поздравил победителей и призеров директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. «Безусловно, все участники чемпионата продемонстрировали умение работать в сплоченной команде, высокий уровень подготовки, эрудицию, находчивость и волю к победе. В этом – основная ценность соревнований REASkills. Искренне убежден, что такие интеллектуальные соревнования позволяют самосовершенствоваться в собственных профессиональных компетенциях, формировать командные качества, нацеленные на решение производственных задач не только в масштабах своей атомной станции, но и электроэнергетического дивизиона Росатома в целом».

По результатам соревнований среди дозиметристов концерна лучшим стал специалист Кольской АЭС Александр Гришин. Второе место занял его коллега, также представитель Кольской АЭС – Вячеслав Кузнецов. Третий результат показал дозиметрист Калининской АЭС Евгений Тимошенко.

В компетенции «Лабораторный химический анализ» лучший результат у лаборанта с Ростовской АЭС Анны Шимоняк. Серебряным призером стала участница Смоленской АЭС Ольга Шафар, бронзу завоевала лаборант Белоярской АЭС Камилла Татаринова.

Лучшим экологом в одноименной компетенции признан инженер по охране окружающей среды Курской АЭС Максим Метлицкий. Обладателем серебряной награды стала Мария Бублик с Ростовской АЭС. Третье место у Нины Жаричевой из кольского филиала АО «Атомэнергоремонт».

Первым в компетенции «Охрана труда» стала Дарья Беспалько с Калининской АЭС. Второй результат – у Марии Андреевой из балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт». Третье место завоевал специалист по охране труда Курской АЭС Андрей Штанько.

Этот сезон REASkills можно смело назвать необычным. Главной особенностью чемпионата стали победители 2020 года, которые не смогли в прошлом сезоне отправиться на следующий этап, но завоевали право участия в отраслевом этапе AtomSkills-2021. Среди них инспектор по охране труда и технике безопасности Балаковской АЭС Алексей Мамаев.

- В этом году дивизиональный этап стал для меня отличной тренировкой перед AtomSkills, – поделился Алексей. – Загадывать не буду, но в своих силах уверен и постараюсь достойно защитить честь родной станции.

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