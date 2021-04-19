Охранник из Саратова рассказал, как нанес напарнику смертельный удар

Мужчина показал, как нанес удар напарнику Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове 39-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжелых травм человеку, что привело к его смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет о трагедии, которая разыгралась в ночь на 16 сентября 2019 года на территории коммерческой организации в Волжском районе.

По версии следствия, новенький охранник повздорил со старшим коллегой и около двух часов ночи они вышли в коридор выяснить отношения. От одного удара кулаком 59-летний мужчина упал и потерял сознание. Его младший коллега разбудил третьего сторожа, а сам скрылся.

Пострадавший скончался в больнице 20 сентября.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск и обнаружен в Грузии, откуда экстрадирован. Он признал вину только в нанесении ударов и детально рассказал о случившемся.

Трагедия произошла на территории коммерческой фирмы в Волжском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.