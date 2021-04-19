Михаил Исаев вылетел из лидеров медиарейтинга

Михаил Исаев

Глава Саратова Михаил Исаев упал в рейтинге «Медиалогии».

За март 2021 года он опустился на три пункта и занял пятое место в ПФО.

И. о. председателя городской думы Анатолий Серебряков также потерял три строки рейтинга и оказался на 27-м месте.

Рейтинг формируется на основе «МедиаИндекса» – показателя качественного состояния информационного поля, которое СМИ формируют вокруг персоны. Учитывается характер сообщений, роль персоны в нем, наличие прямой или косвенной речи и другие факторы.

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