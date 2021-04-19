В Энгельсе придумали новый формат времени

Фото Николая Колотухина из соцсети «ВКонтакте»
На здании администрации Энгельсского района часы стали показывать странное время.
- Новое времяисчисление... Без 35 минут три, — написал Николай Колотухин в группе «Подслушано Энгельс» соцсети «ВКонтакте».
На прикрепленном фото изображены электронные часы на фасаде здания администрации, на которых указано время 14:65.
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