В Энгельсе придумали новый формат времени

Фото Николая Колотухина из соцсети «ВКонтакте»

На здании администрации Энгельсского района часы стали показывать странное время.

- Новое времяисчисление... Без 35 минут три, — написал Николай Колотухин в группе «Подслушано Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

На прикрепленном фото изображены электронные часы на фасаде здания администрации, на которых указано время 14:65.

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