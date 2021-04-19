В Саратове начались опрессовки

Начались опрессовки в Саратове Фото: Ольга Симонова

В Саратове стартовали гидравлические испытания.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», первые опрессовки начнутся на ТЭЦ-2.

Опрессовка продлится до 23 апреля. На это время отключать горячую воду не планируют.

Сотрудники филиала просят жителей избегать трубопроводов, тепловых камер, не оставлять поблизости машины и другое имущество.

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