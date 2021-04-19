У моста Победы в Балакове появится развязка

В Балакове Саратовской области появится транспортная развязка у нового моста Победы.

Об этом шла речь во время визита председателя Государственной думы России Вячеслава Володина в Балаково.

Он осмотрел улицу имени братьев Захаровых, где должна пройти дорога, которая позволит ликвидировать пробки, разгрузить поток машин. Протяженность развязки составит около 2 км.

Вячеслав Володин отметил, что скорректировать проект необходимо до середины июня, также следует определиться с выносом коммуникаций. Работы должны быть выполнены при плюсовых температурах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.