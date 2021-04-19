Прокуратура Саратовской области раскрыла мошенничество с тарифами на электроэнергию

В Саратовской области прокуратура выявила нарушения в установлении тарифов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сетевая организация по подаче электроэнергии предоставила в комитет регулирования тарифов недостоверные сведения.

Оказалось, что завышена численность работающих сотрудников, в два раза увеличен имущественный комплекс. Это позволило организации необоснованно завысить тарифы на электроэнергию, что за два года привело к ущербу распределительной электросетевой компании на сумму свыше девяти млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

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