Бывший директор школы возглавила комиссию по делам несовершеннолетних в Саратове

Юлия Васильева

Председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области стала Юлия Васильева.

Соответствующее постановление 19 апреля подписал губернатор Валерий Радаев.

Ранее она возглавляла школу №19 в Энгельсе, была консультантом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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