Бывший директор школы возглавила комиссию по делам несовершеннолетних в Саратове

Юлия Васильева
Председателем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области стала Юлия Васильева.
Соответствующее постановление 19 апреля подписал губернатор Валерий Радаев.
Ранее она возглавляла школу №19 в Энгельсе, была консультантом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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