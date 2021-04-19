Следователь СК в Саратовской области задержан по подозрению в вымогательстве миллиона рублей

Следственный комитет по Саратовской области

В Саратове задержан следователь одного из отделов СК.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его подозревают в получении взятки в крупном размере и вымогательстве.

По версии следствия, с 8 по 12 апреля 2021 года он потребовал от четырех сотрудников УФСИН миллион рублей, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела о халатности по имеющимся у него материалам проверки. При этом он выдвигал угрозы.

Те сообщили о вымогательстве в УФСБ, поэтому передача денег состоялась под контролем оперативников. Когда 16 апреля следователь получил от одного из сотрудников УФСИН 500 тыс. рублей, его задержали.

Сейчас с ним проводят следственные действия. Решается вопрос об аресте.

- Следственный комитет России крайне принципиально относится к любым проявлениям коррупции и не намерен скрывать подобные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках ведомства. Следственный комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности, — подчеркнули в СК.

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