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Общество19 апреля 2021 11:49

Владелец BMW X5 погасил штрафы на 229 тысяч рублей после ареста машины

Он пытался помешать приставам
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратове владелец BMW X5 оплатил 229 тыс. рублей по 110 штрафам за административное правонарушение в области дорожного движения.

- Автомобиль должника нашли и арестовали, хотя нарушитель и пытался помешать приставам, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

Через сутки гражданин понял, что нужно погасить долги, чтобы вернуть машину. После этого он оплатил всю сумму.

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