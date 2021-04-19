Владелец BMW X5 погасил штрафы на 229 тысяч рублей после ареста машины

В Саратове владелец BMW X5 оплатил 229 тыс. рублей по 110 штрафам за административное правонарушение в области дорожного движения.

- Автомобиль должника нашли и арестовали, хотя нарушитель и пытался помешать приставам, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

Через сутки гражданин понял, что нужно погасить долги, чтобы вернуть машину. После этого он оплатил всю сумму.

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