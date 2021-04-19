«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2021»

19 апреля 2021 года начинается прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель, интернет - работодатель»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Мой интернет-проект»;

«Я — интернет-звезда».

Цели конкурса:

- повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

- содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

- формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

- определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

- выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;

- продвижение обучающего портала «Азбука интернета».

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Программа «Азбука интернета» и Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» набирают все большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10% работ.

На пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» было подано свыше 4 500 заявок из 79 регионов. 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».

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Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и ПФР о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской академии образования: все материалы соответствуют предъявленным к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.

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