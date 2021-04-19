ЧП на озере Лебяжье: Водоем планируется чистить только через три года

Глава Балакова Роман Ирисов прокомментировал ЧП в районе села Большой Кушум, где местные жители заметили массовую гибель рыбы в озере Лебяжье.

На совещании в администрации он попросил главу Быково-Отрогского МО Дмитрия Шмегельского прояснить ситуацию. Тот назвал причиной массового вымирания рыбы нехватку кислорода из-за сильного промерзания водоема зимой.

Напомним, такой же версии придерживаются в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, отметив также, что ситуация усугубилась маловодьем.

За последние годы озеро обмелело, его глубина сократилась с пяти до трех метров. Шмегельский отметил, что необходимо углублять озеро, производить очистку дна.

- Направили письмо в министерство природных ресурсов и экологии, нас поставили на 2024-2025 год на очистку дна, — отметил глава МО.

Осенью в озеро было закачано порядка 245 кубометров воды, чтобы хватило жителям села. Однако, как отметил Дмитрий Шмегельский, можно закачать и больше, но пока водоем не углубят и дно не очистят, ситуацию это не исправит.

Уже организован сбор дохлой рыбы с помощью местных фермеров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.