В Саратовской области проживает более 1,8 тысячи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Саратове готовятся к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Ольга Симонова

В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 19 апреля, обсудили 35-летие годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

Участие в брифинге приняли: Наталья Жуковская, первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области, Сергей Авезниязов, член Общественной палаты Саратовской области, председатель Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Алексей Жуков, председатель Правления Общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Саратова, Вячеслав Авдеев, член Общественной палаты Саратова, член Правления Общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Саратова.

Фото: Ольга Симонова

По словам замминистра, в регионе проживают 2 046 человека, которые подверглись воздействию радиации. Большая часть из них, 1 864 человека, принимали участие в ликвидации последствий на ЧАЭС.

- Данной категории граждан возмещают вред, причиненный здоровью и имуществу. через соцучрежения и военные комиссариаты. Возмещают коммунальные услуги, выдают удостоверения, – отметила Наталья Жуковская.

Сергей Авезниязов рассказал о просветительской работе.

- Сделали упор на общении с детьми, важно рассказать им о героях-чернобыльцах, о простых ребятах, курсантах, рядовых. Мы постарались через конкурс сочинений рассказать о героях из районов области. Участие приняли около тысячи человек. 21 апреля в 12:00 в Парке «Россия – моя история» будут награждать детей. С детьми также проводили «Уроки мужества». Пока чернобыльцы живы, они могут рассказывать детям правду о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, – сказал Сергей Авезниязов.

Сергей Авезниязов Фото: Ольга Симонова

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