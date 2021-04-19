Тонны дохлой рыбы вынесло на берег пруда в Балаковском районе

К берегу пруда прибило тонны дохлой рыбы. Кадр из видео
Еще на нескольких водоемах Саратовской области местные жители заметили массовую гибель рыбы.
Ранее «КП-Саратов» писала о ЧП в Ершовском районе, на пруду Моховой и в Пугачевском, на озере Калач. Сегодня появилась информация о тоннах дохлой рыбы в озере Лебяжье села Большой Кушум Балаковского района.
- Воняет тухляком, наверное, до Балакова дошло. На берегу лежат тонны рыбы, – заявил очевидец.
Он считает, что причина ЧП в том, что осенью озеро не накачали водой как положено.
В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области отметили, что инспекторы выезжают на все водоемы, проверяют обстановку. Выявлены также случаи замора рыбы в Татищевском район. Причиной называют слишком толстый слой льда из-за суровой зимы. Впрочем, маловодье действительно усугубило ситуацию: запертой подо льдом рыбе не хватило кислорода в малом объеме воды.
- Зимой нужно было проделывать лунки, чтобы вода насыщалась кислородом, – отметили в пресс-службе Минприроды.
Ответственность за содержание прудов должна нести администрация района.
В любом случае, ущерб исчисляется тоннами рыбы.
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