Дмитрий Кубанкин: Поток туристов в Парк покорителей космоса был сумасшедшим

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Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области за сутки посетили около 50 тыс. человек.

- Это очень впечатляет и радует! – заявил в воскресенье 18 апреля губернатор Валерий Радаев, который также был в парке, где совершил велосипедную прогулку.

Руководитель парка Дмитрий Кубанкин отметил, что при таком наплыве посетителей потоки туристов были «сумасшедшими», парковка и дороги были заняты. Пришлось в два раза увеличить количество автобусов для всех желающих. Основной наплыв пришелся на 15-17 часов.

Наиболее востребованным у посетителей оказалось место приземления Юрия Гагарина, где установлена капсула, в которой опустился на землю первый космонавт.

По словам Дмитрия Кубанкина, у туристов возникали вопросы, например, об озеленении или доступности санитарных условий. Руководитель парка отметил, что газоны скоро покроются травой, главное, не ходить по ним, а количество туалетов было увеличено.

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