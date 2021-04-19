В Саратовской области за сутки 135 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 135 человек.

А выздоровели — 115.

Всего на 19 апреля 2021 года зарегистрировано 57 535 зараженных и 52 057 человек, сумевших побороть инфекцию.

Новые случаи в основном выявлены в Саратове — 59, Энгельсском районе — 14, Балаковском — 10, Балашовском — 6.

Из 135 заболевших у 34 — пневмония.

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