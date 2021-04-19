В Саратове перестали ходить трамваи № 9, 10 и 11

Фото Александра Курбако из соцсети

В Саратове из-за схода вагона с рельсов не ходят трамваи №9 и 10.

Как сообщили в профильной группе электротранспорта в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в 08:10 около остановки «2-я Садовая».

Также в 08:40 перестали ходить трамваи №11 в сторону 6-го квартала. От Мирного вагоны доезжают только до Осипова.

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