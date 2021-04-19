Труп мужчины найден во дворе дома в Черной Падине

Тело мужчины было найдено во дворе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Ершовском районе Саратовской области погиб 62-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело местного жителя было обнаружено вечером 18 апреля во дворе частного дома села Черная Падина.
Следователи СК осмотрели место ЧП, на голове у погибшего имеются травмы.
Начата проверка.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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