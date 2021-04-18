Младенец пострадал в массовом ДТП в Саратове

Вечером 18 апреля в ДТП в Саратове пострадали несколько человек, в том числе, годовалый малыш.

Авария произошла в 17.30 у дома №20 по улице Азина в Заводском районе Саратова.

Там столкнулись сразу три авто ВАЗ -2114, Audi и Renault.

На месте аварии работают медики и сотрудники ГИБДД. Как сообщили в Госавтоинспекции по Саратову, в больницу с места столкновения увезли 22-летнюю пассажирку отечественной машины, и 10-месячную девочку из Renault.

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