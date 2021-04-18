В Пугачеве произошла массовая гибель рыбы

Озеро в Пугачевском районе заполнилось мертвой рыбой. Фото «Пугачевский район. Интересное» в ВК

В озере Калач, которое находится рядом с городом Пугачев Саратовской области очевидцы обнаружили целые острова из мертвой рыбы.

Фото опубликованы в местном паблике «Пугачевский район. Интересное» ВКонтакте.

Судя по фото, которые опубликованы вечером 18 апреля, тысячи рыб прибило к берегу по всему озеру.

Напомним, похожий случай произошел недавно в 89 км от озера Калач, в Ершовском районе.

Там в пруду Моховом также погибла практически вся рыба. Расследование по этому поводу начали надзорные органы, а в министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что рыба просто задохнулась подо льдом, который никто не бурил зимой.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.