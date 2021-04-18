Саратовский губернатор совершил марш-бросок на велосипеде до места приземления Гагарина

Губернатор лично опробовал новую велодорожку и еще раз осмотрел Парк покорителей космоса

Губернатор Валерий Радаев открыл личный велосезон пробегом по новой велодорожке от села Квасниковка в Энгельсе до Парка покорителей космоса, который открыли недавно на месте приземления первого космонавта планеты. Расстояние до начала дорожки до Парка – 13 км.

- Только что сам проехал все 13 км по велодорожке до парка покорителей космоса @park.gagarin.official . Рекомендую всем! Приехал в парк, посмотрел сколько жителей, какие ещё есть недостатки, чтобы в процессе их нам устранить. Я очень рад, что парк оказался настолько востребованным! – сообщил в своем Инстаграм Валерий Радаев.

Напомним, парк был открыт в канун 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Его строительство началось по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина. Президент страны Владимир Путин строительство поддержал, а 12 апреля 2021 года сам посетил новый парк и оставил запись в книге почетных гостей.

В ходе визита президента губернатор Радаев обратился к нему с рядом просьб, которые получили поддержку.

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