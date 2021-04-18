В доме на Краевой мужчине проломили голову

ЧП случилось в доме на улице Краевая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен 16 апреля в коридоре квартиры дома на улице Краевая.

Установлена личность погибшего — это 42-летний местный житель. Эксперты определили, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Под подозрение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека, задержаны двое ранее судимых мужчин 29 и 37 лет. Решается вопрос об аресте.

Под подозрение попали двое мужчин Фото: СУ СКР по Саратовской области

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