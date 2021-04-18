Мужчина разбился при падении с 25-го этажа на стройке в Энгельсе

Мужчина упал с 25-го этажа строящегося дома Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области мужчина погиб на стройплощадке.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшему было 24 года.

Трагедия разыгралась утром 18 апреля на стройке дома на улице Пушкина. По предварительной версии, мужчина упал с 25-го этажа, с открытого балкона. Пострадавший скончался на месте, строители сообщили о случившемся работодателю, который вызывал полицию.

Предположительно, пострадавший свалился с открытого балкона Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК осмотрели тело. Обнаружены следы, характерные для падения с высоты. Начата проверка, в ходе которой будет установлено, на каком основании мужчина находился на стройплощадке. Изъята необходимая документация.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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