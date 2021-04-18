Мужчина разбился при падении с 25-го этажа на стройке в Энгельсе

Мужчина упал с 25-го этажа строящегося дома
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области мужчина погиб на стройплощадке.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, погибшему было 24 года.
Трагедия разыгралась утром 18 апреля на стройке дома на улице Пушкина. По предварительной версии, мужчина упал с 25-го этажа, с открытого балкона. Пострадавший скончался на месте, строители сообщили о случившемся работодателю, который вызывал полицию.
Предположительно, пострадавший свалился с открытого балкона
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК осмотрели тело. Обнаружены следы, характерные для падения с высоты. Начата проверка, в ходе которой будет установлено, на каком основании мужчина находился на стройплощадке. Изъята необходимая документация.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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