В Саратовской области еще три человека скончались от коронавируса

К полудню 18 апреля стало известно о новых случаях смерти пациентов от коронавируса. За сутки в Саратовской области скончались еще три человека.

По данным регионального минздрава, одна женщина и двое мужчин скончались от осложнений новой коронавирусной инфекции в возрасте от 64 до 81 года.

Общее число умерших непосредственно от COVID-19 с начала пандемии в регионе достигло 894 человек.

Напомним, за последние сутки в Саратовской области выявлено еще 137 случаев коронавируса.

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