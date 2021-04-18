Начать тушение пожара под Балаковом долго не могли из-за паводка

Фото пожара у Красного Яра из ТГ-канала "Балаковская телега"

Природный пожар на берегу реки Большой Иргиз в километре от села Красный Яр Балаковского района полыхает почти сутки. Видео в соцсетях выкладывали местные жители.

Как подтвердили в Балаковской администрации, первое сообщение о пожаре поступило еще в 13.40 17 апреля. После подтверждения сигнала о том что «происходит горение травы и кустарников вдоль берега р. Большой Иргиз на площади 300 кв.м» инспектор по работе с населением сообщил, что опасности распространения огня на населенный пункт нет.

- Проезд автотранспорта и спецтранспорта для тушения невозможен из-за разлива реки, - констатировали в администрации.

На тушение огня пять специалистов ГАУ «Балаковский Лесхоз», с ранцевыми огнетушителями и мотопомпами, а также прихватив лодку отправились лишь в 22.00. В тушении огня участвовали и добровольцы из числа местных жителей, со стороны села Маянга на помощь пришел трактор для опашки. Остановить распространение пожара удалось к двум часам ночи. Тушение возгорания продолжается.

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