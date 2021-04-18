В Саратове отменяют автобусные маршруты, которые дублируют троллейбусы

Маршрут троллейбуса №16 давно дублировал автобус, но в мэрии заметили это только сейчас
Фото: Ольга Симонова
Решение о скором закрытии автобусных маршрутов №№ 9,54 и 76 принято в мэрии Саратова «по обращениям граждан».
В мэрии недавно выяснили, что эти автобусы полностью дублируют троллейбусы № 3, 2 и 16 соответственно.
После того, как сохранению и развитию саратовского городского электротранспорта стал уделять особое внимание председатель ГД Вячеслав Володин, городские чиновники решили отдать приоритет именно этому экологически безопасному виду транспорта.
- Пассажиры, пользовавшиеся автобусами, могут быть спокойны: количество троллейбусов будет увеличено, а на маршруты выйдут машины с запасом автономного хода, что даст возможность объезжать ДТП и другие препятствия, - сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем инстаграм.
Он отметил, что анализ пассажиропотока, а также большое количество обращений от горожан, которые «давно отдают предпочтение именно электротранспорту» позволяет принять решение о закрытии названных автобусных маршрутов.
Ранее городские чиновники пообещали, что электротранспорт в Саратове будет регулярно работать с 6 утра и до 23 часов вечера.
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