В Саратове отменяют автобусные маршруты, которые дублируют троллейбусы

Маршрут троллейбуса №16 давно дублировал автобус, но в мэрии заметили это только сейчас Фото: Ольга Симонова

Решение о скором закрытии автобусных маршрутов №№ 9,54 и 76 принято в мэрии Саратова «по обращениям граждан».

В мэрии недавно выяснили, что эти автобусы полностью дублируют троллейбусы № 3, 2 и 16 соответственно.

После того, как сохранению и развитию саратовского городского электротранспорта стал уделять особое внимание председатель ГД Вячеслав Володин, городские чиновники решили отдать приоритет именно этому экологически безопасному виду транспорта.

- Пассажиры, пользовавшиеся автобусами, могут быть спокойны: количество троллейбусов будет увеличено, а на маршруты выйдут машины с запасом автономного хода, что даст возможность объезжать ДТП и другие препятствия, - сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем инстаграм.

Он отметил, что анализ пассажиропотока, а также большое количество обращений от горожан, которые «давно отдают предпочтение именно электротранспорту» позволяет принять решение о закрытии названных автобусных маршрутов.

Ранее городские чиновники пообещали, что электротранспорт в Саратове будет регулярно работать с 6 утра и до 23 часов вечера.

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