Пенсионерка в Саратове перевела мошенникам 1,6 млн рублей

В полицию Волжского района Саратова обратилась 65-летняя местная жительница, которая сообщила, что аферисты лишили ее 1 650 000 рублей.

Как выяснилось, женщина сама перевела эти деньги на номера телефонов, которые ей продиктовали по телефону неизвестные «работники службы безопасности банка». Они заявили, что деньги на ее карте пытаются похитить и их срочно нужно перевести «на безопасный счет». После перевода средств «сотрудники банка» перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».