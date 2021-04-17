В Балакове мужчина до смерти забил напавшего на него с ножом приятеля

Мужчина избил приятеля, который кинулся на него с ножом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области по подозрению в смертельном избиении человека задержан 48-летний местный житель.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, мужчина жил вместе со своим 55-летним приятелем и его возлюбленной в их квартире дома на набережной 50 лет ВЛКСМ. Вечером 12 апреля, они легли спать после алкогольного возлияния.
Ночью 48-летний мужчина почувствовал удары ножом в живот. Оказалось, что на него напал хозяин квартиры, предположительно, без причины. Раненый перехватил руку агрессора и сам принялся бить его кулаками, защищаясь.
Тот врача не вызвал и 14 апреля умер у себя в квартире.
Возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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