В Балаковском районе полыхает лес

Лесной пожар в Балаковском районе. Фото тг "Балаковская телега"
Сильный лесной пожар начался в Балаковском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, горит лес в районе сел Красный Яр и Маянга. Горит лес вдоль русла реки Большой Иргиз.
Площадь пожаров суммарно составляет более шести кв. километров.
Напомним, в Саратовской области установился пожароопасный сезон. Введен особый противопожарный режим, при котором жителям запрещено въезжать в леса, жечь мусор, разводить костры.
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