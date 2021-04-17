Две девушки пострадали в столкновении «Нивы» и Toyota Land Cruiser под Саратовом

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград рано утром 17 апреля столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с прицепом и ВАЗ-2121 «Нива».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в пять утра в Татищевском районе.
Отечественным авто управлял 21-летний водитель, а иномаркой — 33-летний. Пострадали две 17-летние девушки из «Нивы». Обе были госпитализированы и отправлены на амбулаторное лечение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.