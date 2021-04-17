Две девушки пострадали в столкновении «Нивы» и Toyota Land Cruiser под Саратовом

На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград рано утром 17 апреля столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с прицепом и ВАЗ-2121 «Нива».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в пять утра в Татищевском районе.

Отечественным авто управлял 21-летний водитель, а иномаркой — 33-летний. Пострадали две 17-летние девушки из «Нивы». Обе были госпитализированы и отправлены на амбулаторное лечение.

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