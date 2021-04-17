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Общество17 апреля 2021 17:52

Во двор дома на Огородной выбросили рентгеновские снимки

Местные жители предполагают, что это могли сделать жильцы дома
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Рентгеновские снимки оказались на улице. Фото группы "Саратов онлайн"

Рентгеновские снимки оказались на улице. Фото группы "Саратов онлайн"

В Заводском районе на улицу выбросили рентгеновские снимки пациентов.

Об этом рассказали очевидцы в группе «Саратов онлайн». По словам местных жителей, инцидент произошел во дворе дома №157 по улице Огородная.

- Вчера ночью из окна выбросили два пакета, в одном из них были рентгеновские снимки пациентов. Мало того, что утилизация рентгеновской пленки требует выполнения особых правил, так еще и раскрываются данные пациентов, — пишет автор поста.

Местные жители отмечают, что из окон дома регулярно выбрасывают мусор — от чайных пакетиков и бритвенных станков до пустых коробок и пакетов с гниющими пищевыми отходами.

Фото группы "Саратов онлайн"

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