Школы и детсады в районах Саратовской области получат дополнительные средства

Вячеслав Володин провел встречи с директорами школ, заведующими детсадов и родительскими комитетами

В Саратовской области председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 17 апреля, встретился с директорами школ, детских садов и представителями родительских комитетов Базарнокарабулакского, Татищевского, Балтайского районов и ЗАТО Светлый.

Было отмечено, что учреждения получат дополнительное финансирование на текущие расходы.

Ранее такие решения были приняты по образовательным учреждениям Саратова, Балакова, Вольска, Энгельса, Балашова, Красноармейска, Романовки, Самойловки, Аткарска, Петровска.

Финансирование будет выделено из расчета по две тыс. рублей на ребенка.

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