В центре Балакова предложено создать современный парк

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Балаково Саратовской области поднял вопрос о строительстве парка в центральной части города.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Госдумы Николай Панков.

- Такой парк, современный и хорошо обустроенный, может стать местом притяжения для людей разного возраста, из разных микрорайонов Балакова. И не должен уступать тем паркам, которые спикер уже помог создать в Вольске и Заводском районе Саратова — они сопоставимы с балаковским по стоимости работ, — отметил он.

Есть варианты по месту размещения будущего парка, поэтому теперь необходимо срочно подготовить проект, чтобы начать работы в 2021 году.

- Жду ваших предложений, — обратился Николай Панков к жителям Балакова.

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