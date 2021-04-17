Компенсация затрат на лекарства лишила жителя Красноармейска денег

В Красноармейске Саратовской области местный житель поверил мошеннику и лишился сбережений.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, злоумышленник действовал по знакомой многим схеме: жертве поступил звонок с неизвестного номера , и собеседник представился сотрудником надзорного ведомства.

Якобы жителю Красноармейска положена компенсация за покупку лекарств, а это около двух млн рублей. Однако не все так просто — чтобы получить деньги, сперва надо оплатить судебные расходы.

Не долго думая, мужчина отправился в банк и перевел на незнакомый счет более 170 млн рублей, явно рассчитывая в итоге на более солидную прибыль. А в итоге остался и без компенсации, и без собственных средств. Мошенник, кстати, после этого перестал выходить на связь.

Напомним, полиция неоднократно предупреждает граждан об опасности подобных предложений. Нельзя вступать в разговоры подобного рода, отвечать на сообщения и передавать данные банковских карт.

Подробнее узнать, как действую мошенники, можно, посмотрев запись прямой линии с подполковником полиции Романом Киселевым, начальником отдела уголовного розыска УМВД России по Саратову. В «Комсомольской правде» он рассказал о том, как работают мошенники и чего следует опасаться.

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