Стали известны доходы депутатов Госдумы от Саратовской области

Опубликованы декларации о доходах депутатов Государственной думы. Напомним, в нижней палате парламента Саратовскую область представляют 12 человек.

Ольга Алимова имеет в собственности две квартиры и грузовой автомобиль ГАЗ-2705. Она задекларировала доход 6 082 236,68 рубля.

У Вячеслава Володина, председателя Госдумы, имеется земельный участок, жилой и два гостевых дома, квартира, машиноместо, четыре нежилых и хозпостройки, а также теплица и очистное сооружение. Сумма его годового дохода составила 84 046 445,52 рубля.

Татьяна Касаева владеет земельным участком и жилым домом. Она заработала 5 641 777,86 рубля.

Василий Максимов подал сведения о владении двумя земельными участками, квартирой и нежилым помещением. У него есть автомобиль Chevrolet Tahoe, катер Buster M, три прицепа и самоходная машина SKI-DOO Lynx 6300 Army. Доход депутата составил 5 745 901,97 рубля.

У Александра Носова в собственности четыре участка и один жилой дом. Он заработал за год 5 669 996,76 рубля.

Николай Панков движимым и недвижимым имуществом не владеет, но у его супруги в собственности садовый земельный участок, жилое строение, дом, квартира, хозпостройка и гаражный бокс. Доход депутата составил 7 824 662,80 рубля, его жены — 21 850,23 рубля.

Нет имущества и у Анатолия Петрова, у его жены есть два земельных участка и жилой дом. За год парламентарий задекларировал 6 036 005,53 рубля.

У Дмитрия Пьяных есть земельный участок, дом и квартира, а также Toyota Rav 4. Доход составил 3 991 013,32 рубля.

Есть участок, дом, квартира у Ивана Фирюлина, и еще одна квартира у его супруги. Депутат владеет автомобилем ВАЗ_2107 и его доход составил 5 796 854,72 рубля.

Глеб Хор владеет участком, дачей, тремя квартирами и машиноместом, у его жены два участка и автомобиль Lexus RX450H. Доход Хора за год составил 3 2436 041,16 рубля, жены — 1 249 689,69 рубля.

Нина Черняева задекларировала два участка, два жилых здания и Mercedes-benz GLK 300 4MATIC, а также доход 5 817 197,80 рубля.

Напомним, по законодательству депутаты обязаны подавать сведения о своих доходах не позднее 1 апреля.

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