Татьяна Загородняя просит прокуратуру Саратовской области ее проверить

Татьяна Загородняя. Фото из Instagram Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя просит прокуратуру провести проверку ее работы.

- Чтобы все недочеты моей работы в области защиты прав лиц из числа детей-сирот и работы нашего института были видны, — написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время визита в Саратов раскритиковал деятельность детского омбудсмена по программе обеспечения детей-сирот жильем.

- Всю ночь не спала. Ночи — они даны на размышление и принятие решений, — написала Татьяна Загородняя, отметив, что указанная категория граждан старше 18 лет, поэтому не попадает под ее компетенцию.

Она подчеркнула, что Вячеслав Володин это понимает, но тем не менее, знает, что Татьяна Загородняя занимается и этими вопросами тоже.

- А значит, раз спрашивает с меня, значит доверяет. Значит, ждет от команды Уполномоченного работы с более высокими результатами, — считает она.

Татьяна Загородняя обратилась к общественникам с просьбой принять участие в совещании, которое запланировано на следующей неделе.

- Мы распределим обязанности по каждому району области, уточнив сколько лиц из числа детей сирот проживает в районах, именно тех, кто без жилья. Мы отработаем вопрос прозрачности очередей по поручению Вячеслава Викторовича, — заявила она.

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