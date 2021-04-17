В селе Пугачевского района утонула пенсионерка

Тело женщины нашли в реке Камелик
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Новая Порубежка Пугачевского района женщина пришла в гости к 79-летней родственнице. Однако она не застала ее дома.
В Следственном комитете рассказали «КП-Саратов», что гостья обратилась к соседям, и те пояснили, что пенсионерка днем куда-то ушла.
Были организованы поиски, в которых приняли участие родственники и жители села и в итоге тело женщины обнаружили в реке Камелик.
Следов насильственной смерти на теле не выявлено. Следователи начали проверку для установления всех обстоятельств трагедии.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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