Врачи скорой помощи в Балакове будут получать зарплату как в Саратове

Вячеслав Володин встретился с врачами скорой помощи в Балакове

Второй точкой визита председателя Государственной думы России в Балакове стала станция скорой помощи.

Там Вячеслав Володин также сразу спросил об укомплектованности штата и зарплатах медперсонала.

Оказалось, что работников не хватает.

- У вас некомплект врачей 50%, среднего медперсонала почти 30%. У вас сюда люди не идут, несмотря на то, что здесь свой медицинский колледж и город очень престижный, — обратился Володин к главе района Александру Соловьеву.

Врачам скорой помощи в Балакове повысят зарплату

Он заявил, что необходимо повысить зарплату сотрудникам, чтобы она сравнялась с уровнем на станции скорой помощи в Саратове.

- Я беру на себя и решаю этот вопрос по денежным средствам. В течение мая они будут уже здесь, — сказал спикер Госдумы.

Кроме того, должен быть решен вопрос со строительством служебного жилья. Проблема отчасти будет решена за счет благотворительных источников. Планируется, что при трудоустройстве врач должен получать двухкомнатную квартиру, а работник среднего уровня — однокомнатную.

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