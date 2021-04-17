Николай Панков проконтролирует закупку троллейбусов в Балакове

Депутат Государственной думы России Николай Панков взял на контроль вопрос об обновлении парка техники общественного транспорта в Балакове.
Как отметил он в своем телеграм-канале «Пара слов», с таким поручением обратился к нему председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который сегодня посетил МУП «Балаковоэлектротранс».
- Володин справедливо отметил, что заявок на лизинг по троллейбусам и автобусам от Балаково не поступает. Хотя техника сильно изношена, — написал Панков.
Кроме того, на встрече был поднят вопрос заработной платы сотрудников предприятия. Ранее Николай Панков уже общался с коллективом, выяснилось, что существуют проблемы.
- Зарплата опытных водителей троллейбуса здесь порядка 25-27 тыс. рублей, а начинающие практически на «минималке». Люди не хотят уезжать в Саратов, у них здесь семьи, привычная жизнь. Но приходится уезжать, потому что в Саратове зарплаты намного выше. Балакову необходимо равняться на уровень зарплат областного центра, — подчеркнул Панков.
Во время визита Вячеслав Володин также поручил повысить зарплату водителям.
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