Коронавирусом в Саратовской области заразились 140 человек

Еще 140 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области за сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, у 67 пациентов диагностирована пневмония.

Большинство новых зараженных, 75 человек, проживают в Саратове.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 57 263 инфицированных. Из них 51 815 выздоровели, за сутки — 126.

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