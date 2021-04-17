Дело о сексе с пятиклассницей в Вольске: вынесен приговор

В Вольске Саратовской области посадили 23-летнего местного жителя. Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, следующие три года он проведет в колонии общего режима за интимную связь с 13-летней девочкой, ученицей пятого класса.
Преступление было совершено в конце прошлого октября, а выявилось, когда девочку повели на медицинское обследование. Медики сразу сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
Следователи СК сумели наладить с ребенком психологический контакт и собрали доказательства.
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