Володин предложил жестче работать по наказанию виновных в проблемах ЖК «Победа»

Вячеслав Володин на встрече в поселке Юбилейный Саратова 16 апреля

Вячеслав Володин 16 апреля в Саратове в поселке Юбилейный проводит встречу с жителями района. На встрече присутствуют губернатор области и мэр Саратова, руководители правоохранительных и надзорных органов, уполномоченные по правам человека и ребенка, представители правительства.

Володин начал с проблемы ЖК «Победа».

- Дольщики некоторое время попросили в ДОМ.РФ забрать их ЖК. Два человека тогда выступили против — бывший министр строительства и Леонид Писной. Сказал — экономика там хорошая, все сами достроим. Присаживайтесь, Леонид Александрович.

А квартиры где? Валерий Васильевич, вы не стесняйтесь, здесь надо возбуждать уголовные дела, - обратился Володин к губернатору.

- Надо привлекать к ответственности всех кто брал землю, выделял, подписывал. Если кто-то надеется, что он себя обанкротит и никому ничего не отдаст - это не так. Или отдадите все необходимое на достройку ЖК "Победа", или ответственность будет другая, - заметил Володин.

- Николай Васильевич, по закону и жестче по «Победе» работаете. И кто отдыхает на песчаных берегах сейчас, то пусть не надеется там отсидеться, - обратился к депутату Николаю Панкову спикер ГД.

Володин обратил внимание, что уполномоченный по правам человека должен подключиться к проблеме.

- 10 млрд рублей ушли на компенсации по проблемам дольщиков в Саратовской области. 22 млрд - бюджет всего Саратова, со всеми субсидиями.

Вот сидят люди в погонах — они дела возбудили, но сколько вернули? 10 потратили, а вернули сколько? Сколько вернулось от тех, кто собрал у людей? Они должны вернуться в казну. В этой мутной воде очень даже хорошо себя все сегодня чувствуют.

Как земля ушла застройщикам? Через аренду, а не аукционы. Но тогда квадратные метры должны быть дешевыми. Но они не дешевые, а за землю, которая стоит от 10 до 30% за метр, город ничего не получил. Где эти деньги? - задал вопрос присутствующим Володин.

Он отметил, что в области и городе никто не мешает местным властям принять законы, которые обеспечат права покупателей жилья в новых домах, дольщиков.

- Но этого нет, потому что это заденет некоторых, на пальцах двух рук уместиться, кому это выгодно. А страдает-то весь миллионный город, - заметил Володин.

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