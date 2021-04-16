Вячеслав Володин потребовал зафиксировать очередь на жилье сиротам в Саратове

Вячеслав Володин встретился с жителями Саратова и обсудил ситуацию с обеспечением жильем сирот

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин 16 апреля встречается с жителями Саратова. Тема обсуждения — обеспечение жильем детей-сирот и многодетные семьи.

Володин уже неоднократно поднимал тему предоставления квартир сиротам. Сегодня он потребовал, чтобы был составлен понятный список очередности этой категории граждан, которые имеют право на жилье.

- Очередь должна быть и она должна быть зарегистрирована, чтобы каждый знал, где его место в очереди, — заявил Володин.

Он возмутился бездействием в этом вопросе Уполномоченным по правам ребенка Татьяны Загородней.

- Где у нас Уполномоченный по правам ребенка? Что вы сделали, чтобы очередь была открыта прозрачна и понятна? — обратился он к ней и предложил прокуратуре проверить деятельность должностного лица.

Председатель Госдумы заявил, что надо фиксировать обязательства в виде очереди и сроков исполнения. А также строить не 1,5 тыс. квартир, а ставить планку в пять тысяч, чтобы быстрее исполнить программу по обеспечению сирот жильем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.