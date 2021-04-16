Жители Саратова в понедельник останутся без телевидения

В понедельник саратовцам придется обойтись без телевидения Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в понедельник, 19 апреля, перестанут показывать телевизоры.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр».

С трех ночи до 12 часов дня не будут работать 20 цифровых и аналоговых каналов, а также FM-радиостанций. Это коснется Саратова, поселка Светлый, Воскресенского, Красноармейского, Краснокутского, Лысогорского, Марксовского, Ровенского, Саратовского, Татищевского, Энгельсского, Вольского, Балаковского, Духовницкого, Краснопартизанского, Пугачевского, Хвалынского, Аркадакского, Балашовского, Калининского, Романовского, Самойловского, Турковского, Александрово-Гайского, Новоузенского, Ершовского, Дергачевского, Федоровского, Ивантеевского, Озинского, Перелюбского и Пугачевского районов.

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