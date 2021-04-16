Команда ПИУ РАНХиГС среди лучших команд Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE сезона 2020-2021

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20-22 апреля в Москве состоится финал Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, который проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: будут выбраны победители среди команд из 30 вузов страны. Команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС представит свои проекты на финальном этапе конкурса.

Первый из них – «HanDec» – интернет-магазин, в котором потребители знакомятся с продукцией воспитанников Технологического центра дополнительного образования и профессионального обучения для школьников с ограничениями по слуху «Техноград 64», а также выбирают и приобретают товар, который производят дети. Таким образом продукт будет выходить на продажу.

Проект «Твоя безопасная сеть» направлен на повышение цифровой грамотности детей. Члены команды имеют игровой набор, который распространяется как в образовательных учреждениях Саратовской области, так и в других регионах России; организуют мероприятия в формате игротек и цифровых КВИЗов с участием школьников.

Третий проект – «LOVEушка», реализующийся в формате спектакля для школьников и студентов в возрасте от 12 до 19 лет. Актерский состав воспроизводит три вида сценариев: о становлении молодого человека во взрослом мире, о конфликтах в отношениях мужчины и женщины и об аспектах детско-родительских отношений. По завершению постановки команда проекта при помощи программы «Mentimeter» делает срез мнений аудитории и задает вектор для развития дискуссии.

- Наши студенты подготовили три разных, но очень востребованных в настоящее время проекта. За плечами у каждого почти годовая работа, серьезный социальный эффект и реальные экономические результаты. Мы надеемся на содержательную обратную связь от экспертов и новые партнёрские связи, – подчеркнула куратор проектов, начальник управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС Анна Попова.

В финальных мероприятиях сезона 2020-21 примут участие 30 студенческих команд филиалов Президентской академии, а также 30 вузов из 26 регионов страны, среди которых МГУ имени М.В. Ломоносова, ДВФУ, СКФУ, БФУ имени Иммануила Канта, НИУ ТГУ и другие. Они представят на очной презентации более 90 проектов, направленных на решение острых социальных региональных проблем, в числе которых развитие социальной сферы, развитие территорий, сохранение окружающей среды, соблюдение прав человека и удовлетворение его социальных потребностей, образовательные проекты для активного старшего поколения (экономика «серебряного возраста»), инновации в школьном образовании.

- Много новых команд из новых вузов и регионов приняли участие в текущем сезоне Акселератора. Наши команды реализуют свои проекты по всей стране: от Владивостока до Калининграда, в Сибири и на Кавказе. Даже в этот сложный из-за пандемии период участники смогли сохранить качество реализации своих проектных идей на высоком уровне, а переход в online-пространство позволил им по-новому взглянуть на решаемые проблемы и в поисках эффективных способов реализации проектов выйти за границы своих регионов, – считает руководитель Акселератора RAISE, Директор Центра общеакадемических образовательных инициатив ИОРСИ РАНХиГС Инна Газиева. – Ждем наши команды в Москве на предстоящих очных финальных мероприятиях, где в девятый раз экспертное жюри выберет команду, разработавшую и реализовавшую самый интересный и результативный проект в сфере социального предпринимательства в этом году.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау отмечает: «Акселератор RAISE позволяет будущим управленцам применить свои навыки, компетенции и личные качества в реальных проектах, которые действительно могут изменить к лучшему жизнь города или целого региона. Партнерская сеть и география акселератора ежегодно расширяются. Появляются новые номинации и направления работы: сегодня это развитие территорий, сохранение окружающей среды, образовательные проекты для старшего поколения, инновации в школьном образовании и многие другие. Для нас важно, что количество участников и проектов ежегодно растет, а главное – что проекты воплощаются в жизнь, получают поддержку и меняют жизни десятков тысяч людей».

Информационными партнерами Акселератора являются: РИА «ФедералПресс», телеканал «ПРО Бизнес», журнал «Стратегия», газета «Экономика и жизнь», Финам.

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