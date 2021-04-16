С 25 апреля по 24 мая 2021 года ретропоезд «Воинский эшелон» посетит 28 станций Приволжской магистрали. Праздничный тур по Саратовской, Волгоградской и Астраханской областям пройдёт в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ретропоезд сделает остановки на станциях Урюпино, Алексиково, Филоново, Себряково, Арчеда, Иловля-1, Зензеватка, Петров Вал, Чир, Суровикино, Обливская, Чернышков, Сарепта, имени Максима Горького, Донская, Волгоград-1, Волжский, Владимировка, Верхний Баскунчак, Харабалинская, Астрахань-1, Урбах, Красный Кут, Палласовка, Ершов, Аткарск, Петровск и Сенная.

Информация о времени прибытия ретропоезда на указанные станции будет сообщена дополнительно.

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Напомним, «Воинский эшелон» – это историко-патриотический проект, организованный Приволжской железной дорогой при поддержке музея-заповедника «Сталинградская битва» и Российского военно-исторического общества. Он сформирован из двух действующих паровозов серии Эр и шести железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. В числе экспонатов – танк Т-34-76, бронеавтомобиль БА-64Б, легендарная БМ-13 «Катюша», 85-мм зенитная пушка и 152-мм гаубица Д-1. Также в состав ретропоезда включена сценическая платформа, вагон - теплушка и вагон с музейной экспозицией, содержащей материалы о роли железнодорожников в Великой Отечественной войне.

Вся военная техника предоставлена музеем-заповедником «Сталинградская битва».

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