В Саратовской области 19 тысяч гектаров заросли опасными сорняками

Алексей Частов

В Саратовской области не используются 370 тыс га земель сельхозназначения, это можно пересчитать в 1 млн тонн урожая различных культур, который регион недополучает. Об этом на брифинге 16 апреля рассказал глава регионального Россельхознадзора Алексей Частов.

- Это хороший резерв, который должен использоваться. Наши действия направлены, чтобы пустить их в оборот. Составлены карты неиспользованных земель, до каждого района они доведены. В основном это касается Левобережья, на правом берегу Волги пустующих земель почти нет, большая их часть в Саратовском районе. В прошлом году введено с нашим участием в оборот 65 тыс. га сельхозземель. Эта работа должна быть еще масштабнее, - признал Частов.

При этом, по его словам, в регионе более 800 очагов карантинных объектов – мест произрастания различных вредных растений, повилики, горчака и других.

- Многие годы этим вопросом не занимались, и они разрастаются, сегодня это 19 с лишним тыс. га. Мы нанесли все очаги на карту, довели до сельхозпроизводителей и разъяснили, как их ликвидировать. Кстати, большинство из очагов на необрабатываемых землях, - сказал Частов.

Карантинные объекты представляют серьезный риск для экспорта, потому что при обнаружении в партии продукции таких растений, ее отправлять за рубеж уже не могут.

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