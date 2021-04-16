На саратовских чиновников потратили 460 млн рублей

Стало известно о тратах на администрацию Саратова Фото: Екатерина Семенова

Бюджет Саратова на 2020 год был исполнен на 98,3%. Об этом 16 апреля сообщил председатель комитета по финансам горадминистрации Александр Струков на публичных слушаниях.

За год из бюджета было потрачено 21,9 млрд рублей. Больше половины — на социальную сферу. В частности, более девяти млрд пошло на образование: зарплату, услуги связи, коммунальные платежи, приобретение продуктов для столовых.

Был отмечен рост зарплаты за год. В школах — на 13,6%, детсадах — на 10,8%.

Кроме того, на слушаниях было озвучено, что на общегосударственные расходы было потрачено 1,35 млрд рублей. Речь идет о содержании муниципальных чиновников. В частности, на Михаила Исаева, главу города, было выделено 3,26 млн рублей, а на всю администрацию — более 460 млн.

Работа городской думы обошлась налогоплательщикам в 114 млн рублей.

Для сравнения: на развитие физкультуры и спорта было потрачено 395,8 млн рублей.

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