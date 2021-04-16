В Саратовской области стало больше миллиардеров

Число миллионеров в Саратовской области растет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Саратовской области к 2020 году число миллионеров заметно выросло. 11600 местных жителей отчитались об официальных доходах за 2019 год свыше миллиона рублей. Это на 5% больше, чем по итогам 2018 года.

- Доходы от 500 миллионов до миллиарда заявили шесть человек, на одного больше, чем в 2018 году. А от миллиарда и выше — семь человек, в 2018 их было шестеро, - рассказал на пресс-конференции и.о начальника областного управления федеральной налоговой службы Александр Борзов.

По его словам среди миллиардеров нет промышленников или газовиков, это все представители торгового бизнеса.

Борзов напомнил, что у саратовцев осталось совсем немного времени, чтобы до 30 апреля отчитаться о доходах за 2020 год.