Ребенок сбит в Балакове рано утром

В Балакове Саратовской области сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:50 на улице Комарова, около дома №64г.

По версии ГИБДД, автомобилем Ford Focus управляла 30-летняя женщина. Под колесами иномарки оказалась 12-летняя девочка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована.

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