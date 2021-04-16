Ребенок сбит в Балакове рано утром

В Балакове Саратовской области сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 07:50 на улице Комарова, около дома №64г.
По версии ГИБДД, автомобилем Ford Focus управляла 30-летняя женщина. Под колесами иномарки оказалась 12-летняя девочка. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая была госпитализирована.
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